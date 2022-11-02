تعرف على خدمات السجل التجارى المتاحة على بوابة مصر الرقمية

كتب مدحت وهبة

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى استحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تمت إتاحة العديد من خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وتمت إتاحة أيضا 15 خدمة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية وهى:

طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية. استدلال عن القيد بالسجل التجاري. حجز موعد فى مكتب السجل التجارى. استعلام عن بيانات مكتب. مستخرج من السجل التجاري. استعلام عن السجل التجاري. طلب تجديد سجل تجارى. طلب شهادة بيانات للسجل. خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات. حذف الرقمى القومي. "إضافة منشأة" إثبات الرقمي القومي على المنشأة. كذلك خدمة حجوزاتي. خدمة طلب قيد منشأة فردية. طلب شهادة سلبية. تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد أن المعاملات لخدمات السجل التجارى عبر بوابة مصر الرقمية بعد إتاحة هذه الخدمات تجاوز 366 ألف معاملة خلال أول 10 أشهر من عام 2022، كما بلغ عدد المعاملات مع القطاع المصرفي عبر بوابة i-score إلى 192 ألف معاملة، كما تمت إتاحة أيضا عدد 10 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية وهى "مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد"، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية لاستخراج شهادات المزاولة إلكترونيا.