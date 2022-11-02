تعرف على تفاصيل جلسات يوم إزالة الكربون "11 نوفمبر" بقمة المناخ

كتبت منال العيسوى

تتضمن فاعليات اليوم الموضوعى الخاص يوم إزالة الكربون (11 نوفمبر) بقمة المناخ ضمن فاعليات الاجندة الخاصة بجناح الأمم المتحدة في المنطقة الزرقاء تحت شعار"One UN Egypt Pavilion"، والذى سدور حول التعامل مع قضايا المناخ ووضعها في قلب ركائز عمل الأمم المتحدة في مصر

تتضمن جلسات اليوم خطة وعملية التكيف مع قطاع الصحة في مصر، باشتراك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزارة الصحة والسكان، والخطوط الأمامية للمناخ مع النازحين لجلب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها ، بمشاركة برنامج الأغذية العالمي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية للهجرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشبكة العالمية التي يقودها اللاجئون، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "مهارات للوظائف الخضراء في مصر: من التقييم إلى التنفيذ، منظمة العمل الدولية ، يونيسف مع الحكومة المصر وحكومة النرويج والحكومة السويسرية التخفيف من حدة المناخ القائم على النظام البيئي لحماية الناس والكوكب - مما يزيد من طموح الطبيعة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ، اليونسكو ، اتفاقية التنوع البيولوج مفوضية حقوق الإنسان ، مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا ، كينيا ، ملاوي ، مفوضية الاتحاد الأفريد المملكة المتحدة ، أمانة الجماعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا، وصناعة مصرية خالية من الكربون اليونيدو ، وزارة البيئة ، وزارة التجارة والصناعة مركز التحديث الصناعي وممثلو من قطاع الصناعة.