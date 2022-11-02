تدريبات عملية لطلاب المدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات.. صور

كتب محمود طه حسين

حرصت المدارس على تلقى طلاب المدارس الثانوية الفنية المطبق بها منهجية الجدارات تدريبات عملية، حيث نشرت الوزارة صورا للطلاب تخصص برنامج فني إصلاح وصيانة السيارات أثناء تلقى التدريبات العملية.

وأوضحت الوزارة أنه يتصف خريجو هذا البرنامج بالمهارات الفنية اللازمة للتعامل مع الأنواع المختلفة من السيارات من حيث الصيانة والإصلاحات المطلوبة وأيضا المعارف التي تدعم هذه المهارات كما يتصفوا بالسلوك المهني واخلاقيات العمل مثل (الالتزام والانضباط والأمانة وإتباع معايير ضبط الجودة وإدارة الوقت، ويعمل خريوا هذا البرنامج في مراكز الخدمة الخاصة بصيانة وإصلاح السيارات وكذلك داخل مصانع تجميع السيارات وداخل شركات تصنيع ضفائر السيارات على خطوط الإنتاج.

كان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أكد أنه تم تطوير 90 منهج دراسى قائم حسب منهجية الجدارات من إجمالى 125 منهج ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل، وكذلك استحداث 30 منهج جديد استجابة لاحتياجات سوق العمل الناتجة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح نائب الوزير أنه بلغ إجمالى عدد المدارس الفنية التى تطبق بها البرامج المطورة حوالى 900 مدرسة من إجمالى 1300 مدرسة فى العام الدراسي الحالى، ونخطط للانتهاء من تطوير جميع المناهج وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها فى جميع المدارس بحلول أكتوبر 2024، واستحدثت إدارة مركزية جديدة فى الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة تحتص بشئوون تدريب معلمى التعليم الفنى.