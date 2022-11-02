تحرير 19 محضرا والتحفظ على 1250 كيلو سكر مجهول المصدر فى حملات بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بقيادة اللواء محمد أبو كيلة رئيس الفرع، يكثف حملات اليومية الدورية والمفاجئة على الأسواق بجميع الأحياء لمنع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار السلع، أو يحاول حجبها، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار، وحرصا على الصالح العام ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الشريف أنه خلال حملة أمس لمفتشي جهاز حماية المستهلك على المنشآت التجارية والأسواق بنطاق (ميامي- المندرة- العصافرة- السيوف –والمنشية- ووكالة الليمون)، قام المفتشون بالمرور على السلاسل التجارية الشهيرة والمخابز والمطاعم ومخازن الجملة والسوبرماركت بالإضافة إلى محال التجزئة والمطاعم، وقد تم التحفظ على 25 شيكارة سكر أبيض بإجمالي 1250 كجم مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير وذلك بأحد المخازن بشارع وكالة الليمون التابع لحي الجمرك.



وأشار اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أنه خلال الحملة تم تحرير 19 محضر متنوع للمنشآت التجارية المخالفة؛ حيث تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي والمعلن للسلع مثل (أرز- خبز- سجائر)، كما تم تحرير 6 محاضر عدم إصدار فواتير بيع للمستهلكين،بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لعدم إعلان المحال عن الأسعار للمواطنين، كما أكد أبو كيلة، أن مفتشي فرع جهاز حماية المستهلك يبذلون أقصى جهد لضبط الأسواق والتصدي لكافة حالات الغش والتدليس ومحاولة استغلال المواطنين بغير وجه حق.