بولندا.. ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا لـ7 ملايين و447 ألف شخص

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و447 ألف شخص.

وذكرت الوكالة - حسبما أفاد راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس /الثلاثاء/ نحو 18 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 16 ألفا و800 شخص للعودة إلى أوكرانيا؛ ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 5 ملايين و646 ألف شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.