اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا.. ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا لـ7 ملايين و447 ألف شخص

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:28 م
بولندا.. ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا لـ7 ملايين و447 ألف شخص اوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و447 ألف شخص.
 
وذكرت الوكالة - حسبما أفاد راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس /الثلاثاء/ نحو 18 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 16 ألفا و800 شخص للعودة إلى أوكرانيا؛ ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 5 ملايين و646 ألف شخص.
 
وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
 
 
 
 

اوكرانيا

اللاجئين

روسيا

خدمات اجتماعية



الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا: مقتل 25 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية جنوبى البلاد

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:19 ص

رئيسة وزراء إستونيا: الطريق لتحقيق السلام في أوكرانيا هو خروج روسيا

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:00 ص

حرب أوكرانيا تكسر وحدة البريطانيين.. استطلاع: 59% يرون أن العقوبات على روسيا سبب الغلاء.. وخبراء لـ"سكاى": المؤشرات تعكس هشاشة الدعم الشعبى فى الأزمة الأوكرانية.. وجارديان: 2.3 مليون أسرة عاجزة عن سداد الفواتير

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:00 ص

روسيا توسع عمليات الإجلاء القسري في خيرسون جنوبي أوكرانيا

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة