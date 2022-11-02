اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 05:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بعبع الطريق.. اعرف طرق الوقاية من حوادث التريلا أثناء السير بالمحاور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 05:30 ص
بعبع الطريق.. اعرف طرق الوقاية من حوادث التريلا أثناء السير بالمحاور تريلات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشدت الإدارة العامة للمرور بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق، ومنها:
 
 
1- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.
 
2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وضبط الهواء.
 
3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.
 
4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.
 
5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.
 
6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.
 
7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.
 
8- عدم التخطى الخاطئ والتسابق أثناء السير بالمحاور.

 


ادارة المرور

اخبار الحوادث

الاطارات

اخبار عاجلة

حوادث التريلات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:29 ص

"المرور" توضح إجراءات الوقاية من الحوادث على الطرق الصحراوية و السريعة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 05:00 ص

بشويش.. الرادار يلتقط 1162 سيارة تنطلق بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:00 ص

المرور يغلق شارع الهرم جزئيا عند تقاطعه مع شارع حسن محمد لإنشاء محطة مترو

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:00 ص

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:20 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة