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انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و3 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط فى محطة الجيزة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:16 ص
انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و3 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط فى محطة الجيزة انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق "الدقي، العجوزة، بين السرايات، المهندسين، شارع الجيزة بجوار جامعة القاهرة".
 
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 800 مم الخارج من محطة مياه الجيزة، الأمرالذى أدى إلى توقف المحطة، وجاري العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإصلاح حوالي 3 ساعات.
 
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

 


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انقطاع المياه

الدقي

الجيزة

محطة مياه الجيزة



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