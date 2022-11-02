النيابة تتحفظ على 44.5 طن أرز أبيض ومكرونة حجبها مالك مخزن بالجيزة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على (44,5 طن أرز أبيض - مكرونة) معبأة داخل عبوات لتخزينها وحجبها عن التداول بالأسواق، وأمرت النيابة بحجز مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1700) قضية تموينية متنوعة.

كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (44,5 طن أرز أبيض - مكرونة) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى (5 طن أرز أبيض) منتهى الصلاحية غير صالح للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي امرت بما سبق.