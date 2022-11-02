الموافقة على 28 طلب تقنين أراض ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (109) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول تظلم والموافقة على 18 طلب تقنين "إعادة عرض" ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى اليوم، 3955 طلباً، فى حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 2397 عقدا موزعا (1843عقد مباني+554عقد زراعة )، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.