وقال البطوطى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، "إن توت عنخ آمون يمثل أشهر الملوك والشخصيات الذين يعرفهم العالم أجمع.. فالعالم كله يعرف ويسمع عنه وعن الآثار المصرية الفريدة".

وأشار إلى ضرورة استغلال الاحتقال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بشكل قوي وفريد؛ بما يعزز حركة السياحة العالمية إلى مصر، التي تشهد إقبالا متزايدا تلك الآونة من السياح من مختلف الجنسيات.

كما أشار إلى ضرورة مشاركة وسائل الإعلام العالمية فى تغطية هذا الحدث الفريد، بما يروج وينشط السياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، موضحا أن من أهم الأسواق السياحية إلى مصر السوقين الأوروبى والأمريكى.

ولفت إلى أهمية نشر تلك الأخبار المهمة عن مصر وما تمتلكه من مقومات ومعالم عديدة فريدة.