القبض على 6 أشخاص لإدارتهم مصنع لإنتاج المشروبات الكحولية بدون ترخيص فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على 6 أشخاص لإدارتهم مصنع بدون ترخيص لإنتاج المشروبات الكحولية في بولاق الدكرور، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى تورط عدد من الأشخاص في إدارة مصنع غير مرخص، لإنتاج المشروبات الكحولية، في بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على 6 أشخاص متهمين بتصنيع وتوزيع المشروبات الكحولية، بدون ترخيص، وضبط بحوزتهم كمية من المنتجات وأدوات الإنتاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.