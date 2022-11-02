اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على 6 أشخاص لإدارتهم مصنع لإنتاج المشروبات الكحولية بدون ترخيص فى بولاق الدكرور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:39 م
القبض على 6 أشخاص لإدارتهم مصنع لإنتاج المشروبات الكحولية بدون ترخيص فى بولاق الدكرور أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على 6 أشخاص لإدارتهم مصنع بدون ترخيص لإنتاج المشروبات الكحولية في بولاق الدكرور، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة  إلى تورط عدد من الأشخاص في إدارة مصنع غير مرخص، لإنتاج المشروبات الكحولية، في بولاق الدكرور. 
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على 6 أشخاص متهمين بتصنيع وتوزيع المشروبات الكحولية، بدون ترخيص، وضبط بحوزتهم كمية من المنتجات وأدوات الإنتاج. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مشروبات كحولية

مصنع مشروبات كحولية

بولاق الدكرور

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة