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الطقس فى المنيا.. سماء صافية وجو معتدل وبرودة شديدة فى ساعات الليل

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:24 ص
الطقس فى المنيا.. سماء صافية وجو معتدل وبرودة شديدة فى ساعات الليل سماء صافية وجو معتدل بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تشهد محافظة المنيا طقسا معتدلا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وظهور للشمس منذ بداية الصباح مع اختفاء الغيوم بشكل كبير بمختلف مراكز المحافظة، وتغير حالة الطقس فى الساعات الأخيرة من الليل ويصبح طقسا باردا وفى بعض الأوقات شديد البرودة، وهذا ما دفع الكثير من المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية.

 

وشهدت محافظة المنيا خلال اليومين الماضيين طقسا متقلبا وظهورا كثيفا للغيوم واختفاء الشمس فى أغلب ساعات النهار بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة فى بعض المراكز وغرق الشوارع وقيام الوحدات المحلية بشفط المياه.

 

وكانت محافظة المنيا قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

 

وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

 

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

 

 

الطقس في المنيا
الطقس في المنيا

 

شمس ساطعة
شمس ساطعة

 

شوارع المنيا
شوارع المنيا

 


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