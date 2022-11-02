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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائرى بمناسبة عيد الاستقلال

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:55 ص
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائرى بمناسبة عيد الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
الجزائر- محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى امع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الرئيس الجزائرى بمناسبة عيد الاستقلال الجزائرى، معربًا عن خالص التقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومثمنًا المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، مع التأكيد على حرص مصر على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائى بين البلدين على شتى الأصعدة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقًا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين

 

 


السيسى

الرئيس السيسى

الجزائر



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