اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية فى البحر الأحمر وبنى سويف.. صور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:46 م
الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية فى البحر الأحمر وبنى سويف.. صور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا، حيث إضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتى (البحر الأحمر – بنى سويف) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

 

وتم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلًا عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

  

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

 
1
 
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 

2
 
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 

3
 
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

أخبار الحوادث

وزارة الداخلية



الموضوعات المتعلقة

جلسة حوار مجتمعى لمؤسسة "حياة كريمة" فى الفيوم

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:15 ص

جامعة أسوان تشارك فى زراعة 1000 شجرة مثمرة بالتعاون مع "حياة كريمة"

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:07 ص

حياة كريمة بالفيوم.. المحافظ يكلف الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء التراخيص للمدارس

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:03 ص

أكرم القصاص: تنمية الريف يحقق عائدا اقتصاديا.. وحياة كريمة منظومة كاملة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:18 ص

دينا الدليل لـ"إكسترا نيوز": "ابدأ" تربط حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة