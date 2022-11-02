الجامعة الأمريكية تشارك فى COP27 بفريق مكون من 85 أستاذا وباحثا و35 طالبا

كتب محمد صبحى

تشارك الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بفريق مكون من 85 أستاذا وباحثا و35 طالبا وموظفا من الجامعة في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، حيث تعرض الجامعة أبحاث ومبادرات وأنشطة متعلقة بالتغير المناخي والاستدامة، وذلك بجناح متميز تبلغ مساحته 100 متر مربع في المنطقة الخضراء بالمؤتمر، و تشارك الجامعة على مدار 10 أيام ببرنامج يشمل مجموعة واسعة من الندوات والأنشطة المقدمة من جميع الكليات والعديد من التخصصات.

ويقول الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "مشاركة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مؤتمر عالمي وهام مثل مؤتمر المناخ COP27 فرصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي قمنا بتطويرها لمواجهة تحديات تغير المناخ"، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة لعرض ابتكارات الجامعة في الاستدامة والتصميم والهندسة وتنظيم فعاليات وندوات للمساهمة في طرح الحلول لأهم مشكلات تغير المناخ والتواصل مع المشاركين الآخرين كنقطة انطلاق للتعاون المحتمل وتبادل الخبرات في المستقبل.

وأشار دلّال إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة قامت على مدار سنوات بدور كبير في مصر في مكافحة تغير المناخ، واكتسبت الخبرة وأظهرت التزامًا جادًا ومؤثرًا تجاه هذه القضية مما جعلها من رواد العمل المناخي كمؤسسة للتعليم العالي.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد طرابية، معماري الجامعة وأستاذ الاستدامة المشارك ورئيس فريق عمل الجامعة بمؤتمر المناخ 2022 أن مشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ يعد استمرارًا لريادتها في مجال الهندسة الخضراء والاستدامة في المنطقة "سنقوم في المؤتمر بعرض العديد من دراسات الحالة، بالإضافة إلى نشر معرفتنا واستراتيجياتنا المبتكرة من خلال عروض لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بالجامعة."مشيرا إلى أن جناح الجامعة سيشمل أيضًا نماذج أولية من التقنيات المبتكرة والمستدامة التي تعرض حلول الجامعة لمكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى ملصقات وشاشات لعرض أبحاث الجامعة الحالية للمساهمة في إيجاد حلول لعدد من التحديات في مصر.

ويشير طرابية إلى أهمية مؤتمر المناخ كمنصة وفعالية هامة للمشاركة والتواصل مع المؤسسات والكيانات الأخرى والتواصل مع المشاركين من جميع أنحاء العالم. "نرحب بجميع الزائرين والمشاركين لزيارة جناح الجامعة والتعرف على أبحاثنا والمشاركة في فعالياتنا المميزة للتغلب على تحديات تغير المناخ".

ويقول الدكتور أدهم رمضان، وكيل الشئون الأكاديمية المشارك للأبحاث وعميد شئون الدراسات العليا ومنسق مبادرة التغير المناخي بالجامعة: "تهدف المبادرة إلى تعزيز دور الجامعة الأمريكية بالقاهرة كمركز أكاديمي أساسي في مصر والمنطقة في القضايا الخاصة بتغير المناخ والتنمية المستدامة".

وأضاف رمضان أن الأهداف الرئيسية للمبادرة تشمل عرض وتعزيز خبرة الجامعة في مكافحة تغير المناخ والاستدامة ودعم وتعزيز التعاون البحثي متعدد التخصصات داخل الجامعة وبين الجامعة والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، تشمل المبادرة الأبحاث والأنشطة الطلابية والتدريس والتعلم وأنشطة التوعية وتسلط الضوء على أنشطة الجامعة المختلفة في هذا المجال.

وعن مشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ يقول رمضان: "مشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ 2022 فرصة رائعة لعرض أنشطة ومبادرة الجامعة الناجحة في التغير المناخى".