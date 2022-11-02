التنمية المحلية: استمرار رفع حالة الطوارئ بالمحافظات بعد تحذيرات الأرصاد

كتب على عبد الرحمن

وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد فى المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية اليوم وخلال الأيام المقبلة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشددة على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة.

وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات ضرروة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى فى الشوارع على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع ومطالع ومنازل الكبارى، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصل وأماكن فرص سقوط الأمطار بكل أنحاء الجمهورية، حيث تتوقع الأرصاد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

وناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين فى القاهرة الكبرى والمحافظات خاصة المحافظات الساحلية، التواصل معها حال وجود شكاوى أو رصد تراكم مياه أمطار فى أى شارع، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية على أرقام:27957837، و33356708، أو فاكس 33378597، أو من خلال مبادرة صوتك مسموع، وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) رقم الخط الساخن (15330 )، و عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أو عبر البريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءا أمس الثلاثاء حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كل الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- الأربعاء 2 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الخميس 3 نوفمبر:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- من الجمعة 4 نوفمبر حتى الأحد 6 نوفمبر:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.