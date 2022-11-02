التعليم: امتحانات الشهر هدفها كشف مستويات الطلاب ونقاط الضعف

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية أن امتحانات الشهور لصفوف النقل هدفها كشف مستويات الطلاب ومعرفة نقاط القوة والضعف حتى يعمل الطالب مع المدرسة على تحسينها ورفع مستويات الطلاب، إضافة إلى تدريب الطلاب على نمط الامتحانات القائم على الفهم وقياس نواتج التعلم استعدادا لامتحانات منتصف العام الدراسى ونهايته، مؤكدة أن غياب الطالب وعدم حضوره اختبارات الشهر سوف تؤثر على درجاته وأيضا مستواه.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: "تم رصد كافة الظواهرة التي صاحبت إجراء الامتحانات الشهرية التي تجريها المدارس في الوقت الحالي لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة".

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نحو اتخاذ اللازم لاستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة المديرية لطباعة الامتحانات بالإدارات التعليمية المختلفة، وتذليل أي عقبات فى سبيل اتمام الامتحانات على أكمل وجه.

وكانت المدارس بدأت عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، حيث يؤدى التلاميذ 3 اختبارات بكل فصل دراسى.