التخطيط تعقد غدًا مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتبت أسماء أمين

تعقد غدا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمقرر مشاركتهم ضمن مؤتمر الأطراف COP27 بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء والخبراء.

ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مضيفه ان ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، وتأتى المبادرة في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر الأطراف COP27، وكذلك الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وقد تم الانتهاء من اختيار 6 مشروعات بكل محافظة؛ سيكون الإجمالي 162 مشروع من جميع المحافظات، وهي المشروعات المشاركة في المؤتمر الوطني بالقاهرة والذي سيشارك به ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين، كما سيتم الإعلان عن اختيار 18 مشروع بواقع 3 مشروعات بكل فئة، وهي المشروعات التي ستشارك في مؤتمر المناخ COP 27

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر تحت إشراف وديرة التخطيط بهدف التأكيد على جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.