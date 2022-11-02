الأوقاف تنتهى اليوم من توزيع 20 طنًا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات

كتب على عبد الرحمن

تنتهى وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، من توزيع الدفعة الـ 15 من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحى والإطعام.

وبدأت وزارة الأوقاف يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الأربعاء، توزيع 20 طنًا من اللحوم كدفعة رقم 15 من التوزيع، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات: "الجيزة- الدقهلية- الفيوم- القليوبية- سوهاج- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- الإسماعيلية- دمياط"، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 411 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.