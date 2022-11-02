اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الأوروبى لإعادة الإعمار" وشركاء آخرون يطلقون حملة للتمويل المناخى قبل cop27

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:38 ص
"الأوروبى لإعادة الإعمار" وشركاء آخرون يطلقون حملة للتمويل المناخى قبل cop27 كوب 27
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والعديد من المؤسسات المالية الدولية لأول مرة حملة فيديو مشتركة بعنوان "الاستثمار من أجل عالم أكثر خضرة"، لإبراز دورهم في تسهيل حلول تغير المناخ قبل انعقاد المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، خلال الأيام المقبلة في مصر.
 
وأفاد البنك الأوروبي على موقعه الرسمي بأن الفيديو المشترك يهدف إلى زيادة الوعي بتأثير العمل المناخي للمؤسسات المالية الدولية من خلال القصص الشخصية للمستفيدين، من سانت لوسيا إلى الفلبين ورومانيا وأوغندا.
 
وتتمتع المؤسسات المشاركة بانتشار عالمي عبر إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكيتين، وبشكل تراكمي، فإن هذه المؤسسات تستثمر المليارات كل عام في برامج التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، مما يوفر استجابة خضراء جماعية سريعة وتحويلية، وبما يضيف قوة حاسمة لمعالجة الاحتباس الحراري والطقس القاسي أينما يحدث كما يعمل تأثيرها المشترك على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، ويعزز الوعي بالحلول المناخية ويفيد الملايين من الناس.
 
وكحلفاء أقوياء لمسارات منخفضة الكربون، تساعد المؤسسات المالية الدولية البلدان التي تستثمر فيها على اغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها الانتقال إلى عالم أكثر اخضرارًا.
 
وتضم مجموعة المؤسسات المالية الدولية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومصرف التنمية الإفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف البحر الأسود للتجارة والتنمية، ومصرف التنمية الكاريبي، ومصرف مجلس أوروبا للتنمية، والبنك الأوروبي، بنك الاستثمار، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، وبنك الاستثمار الشمالي، ومجموعة البنك الدولي.
 
وبدأ العد التنازلي لانعقاد لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 ، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية بداية من 6 نوفمبر الجاري، حتى الـ18 من الشهر نفسه حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.. وهو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
 
ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

كوب 27

المناخ

التغير المناخى

مصر

شرم الشيخ

قمة المناخ



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يستهل نشاطه فى الجزائر بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة.. ويؤكد: مصر ستعمل خلال قمة المناخ على تبنى رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية.. و"جوتيريش" يشيد بمكانة مصر المتميزة ودورها الفاعل

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:42 م

كل الجهود فى خدمة قمة المناخ.. وزارة الطيران تستعد ببرنامج شامل لاستقبال ضيوف مصر من أنحاء العالم فى COP27.. خطة عمل منضبطة وتقديم كل التسهيلات للوفود.. و250 رحلة لنقل آلاف المشاركين إلى مدينة السلام (صور)

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:30 م

قبيل بدء قمة المناخ بأيام قليلة.. رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لعقد COP27 بمدينة السلام ويتفقد المستشفى الميدانى.. ووزير الصحة يؤكد الجاهزية الكاملة للمؤتمر

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:14 م

قمة المناخ.. حملات لنظافة الشواطئ وندوات توعوية بيئية بمدارس البحر الأحمر.. ومارينا الغردقة تستقبل السفينة غرينبيس وعلى متنها نشطاء العمل المناخى.. والمهرجان الأخضر يعرض المنتجات المحلية صديقة البيئة.. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة