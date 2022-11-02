إنشاء موقف سيارات وتواصل أعمال رصف طرق بمدينة رأس سدر

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة رأس سدر بجنوب سيناء مراحل إنشاء موقف سيارات جديد بالتزامن مع تواصل أعمال رصف طرق.



وقال المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس، أنه تجرى أعمال إنشاء موقف سيارات السرفيس الداخلى والواقع أمام ميدان الثلاث سمكات، ويخدم أهالي المدينة والطلبة والطالبات بخطوط سير تتصل بجامعة الملك سلمان الدولية، وقرية أبو صويرة، وقرية رأس مسلة، وحي السادات.



وأضاف أن المشروع يأتى فى إطار خطة تطوير المواقف الداخلة تحت إشراف لجنة المواقف بمحافظة جنوب سيناء، ويشمل رفع كفاءة موقف "رأس سدر ـ السويس".



وأشار رئيس مدينة رأس سدر إلى أن المدينة تجرى بها أعمال متواصلة فى مجال الرصف، تشمل المراحل الأخيرة من تطوير ورفع كفاءة بعض الأماكن الخطرة بالطريق الساحلي من عيون موسي حتي رأس سدر تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.



وقال إنه سبق وتم تنفيذ خطة رفع كفاءة الإنارة العام تشمل إعادة تأهيل وإنارة الطريق الجديدة المؤدي لحي السادات، وتأهيل أعمدة الإنارة بالطريق من حي السادات للمدينة مروراً بالمدرسة الثانوية العسكرية و الشارع الرئيسي بمنطقة إسكان ال 560 وحدة، و تشمل منطقة إسكان الـ288 وحدة بأكملها، ومدخل المدينة على الطريق ساحلى، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تشمل مشروعات رصف طرق وأعمال تجميل بالمدينة.



وسبق وأعلن رئيس مدينة رأس سدر أنه فى إطار استكمال إجراءات تسليم تجمع النهايات التنموى برأس سدر أنهت رئاسة مدينة رأس سدر تسليم 45 عقد تخصيص أراض أخرى ضمن المرحلة الأولي بالتجمع التنموي السكنى "النهايات" فى رأس سدر.



وأضاف أن رأس سدر بها أربعة تجمعات تنموية إحداهما بوادي الحمة والآخر بوادي السحيمي، و أبو جعدة و النهايات، و يتم تسليم كل مستحق أرض بمساحة 5 أفدنة و منزل، لافتا انه تم تشطيب المنازل على أعلى مستوى، وتبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع، جرى البناء على 120 مترا و80 متر حوش، ويتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.