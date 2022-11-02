إخلاء سبيل المدرب والمساعدين بواقعة وفاة طفلة فى حمام سباحة بالشرقية بكفالة 10 آلاف جنيه

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنح بلبيس بالشرقية، اليوم، إخلاء سبيب المدرب والمساعدين في واقعة وفاة الطفلة هنا، التي توفيت غرقًا في حمام سباحة نادي رياضي بمدينة العاشر من رمضان أثناء تدريب السباحة، الشهر الماضى، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم .

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الهلال الأخضر بالعاشر من رمضان، بوصول الطفلة هنا وائل ياسر، 8 سنوات، مُقيمة في مدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفلة أثناء حضورها تدريب للسباحة في نادي رياضي بالعاشر من رمضان، فيما تبين من المعاينة الأولية للجثة من جانب مفتش الصحة حدوث الوفاة جراء إسفكسيا الغرق وعدم ملاحظة ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم في قسم شرطة أول العاشر من رمضان وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت حبس المدرب واثنين من المساعدين لمدة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال.