أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجد الرحمة فى قرية البعيرات بالقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر أنه يجرى الآن الاستعدادات اللازمة لافتتاح مسجد جديد يوم الجمعة المقبل 4 نوفمبر 2022، وهو مسجد الرحمة فى قرية البعيرات بالقرنة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، لـ"اليوم السابع"، أنه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر يوم الجمعة المقبل بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد الرحمة بنجع القطر بقرية البعيرات بمدينة القرنة.

وفى نفس السياق كشف وكيل الأوقاف بمحافظة الأقصر، تفاصيل حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية على مدار الـ30 يوماً الماضية، حيث شمل الحصاد اعتماد عدد 4 مساجد لعقد فعاليات مجالس الإقراء بها، وعقد 5 ندوات ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى الثانى بأوقاف الاقصر، وعقد 33 درسا من الدروس المنهجية، وعقد عدد 2424 جلسة بمساجد حق الطفل الصيفى، وعقد عدد 3 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، واعتماد عدد 8 مساجد لعقد فعاليات برنامج المنبر الثابت، وعقد عدد 1 برنامج تدريبى مع جامعة الاقصر فى برنامج الإرشاد النفسى لعدد 50 إماما.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم أنه نجحت المديرية خلال الفترة الماضية قامت المديرية باستلام عدد 275 زى أزهرى من الوزارة، وعقد فعاليات مسابقة التصفية المحلية للقرآن الكريم وتقدم لها عدد 18 متسابق، وفي البر والخيرات وخدمة المجتمع قامت المديرية بإهداء محافظة الأقصر ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعى عدد 4 طن لحوم من مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام، لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، كما تم إفتتاح مسجد السلام بقرية الروافعه بمركز ومدينة البياضية يوم الجمعة الموافق 9/9/2022.