أخبار مصر.. الفرقاطة "العزيز" من طراز "MEKO-A200" تصل قاعدة الإسكندرية البحرية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "العزيز" من طراز "MEKO-A200" التى تم بناؤها بشركة" TKMS" بترسانة "SBN" الألمانية لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية، والتى تعد واحدة من أصل أربع فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصـر وألمانيا.

وتتمتع الفرقاطة "العزيز" بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة، ما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيـسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة على الجهد المبذول أثناء فترة الإعداد، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وألمانيا.

وأشار إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلنا للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الأمن البحري.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين والملحق العسكري الألماني بالقاهرة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة: لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال تتسبب فى الوفاة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات بأسماء أدوية سعال فى الصيدليات تتسبب فى وفاة متناولها، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الحكومة، أنه لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها، وأن الأدوية المشار إليها ليست مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير متداولة بسوق الدواء المصري، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة سواء بالمستشفيات، أو الوحدات الصحية أو الصيدليات بما فيها جميع أدوية السعال آمنة وفعالة وذات جوده عالية، ولا تتسبب في أي أضرار صحية لمتناولها، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية خلال كافة مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع والبيع بالصيدليات، مشيرةً إلى تنفيذ حملات التفتيش الصيدلي بشكل دوري على كافة الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية، مع سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها، وحصولها على التراخيص اللازمة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتوريد 5 ملايين شجرة لزراعتها بالمحافظات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدي اتفاق، بين وزارة التنمية المحلية من جانب، وكُلِ من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، ممثلة في شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، من جانب آخر، بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مُستهدف زراعتها بالمُحافظات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وقام بالتوقيع على عقدي الاتفاق كلٌ من: المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المنعم عبد الحميد هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي.

ويأتي هذا الاتفاق في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مُبادرة تستهدف "زراعة 100 مليون شجرة" بالمحافظات، لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

معهد الفلك: الثلاثاء المقبل يشهد خسوف القمر الأخير لعام 2022

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية إن الكرة الأرضية ستشهد يوم 8 نوفمبر الحالى خسوفا كليا للقمر وهو الثانى والأخير لعام 2022، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر للعام الهجرى الحالى 1444، وفيه يغطى ظل الأرض 135.9 بالمائة تقريبا من سطح القمر.

وأشار القاضى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الخسوف لن يمكن رؤيته في مصر والمنطقة العربية، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و54 دقيقة تقريبا، فيما تستغرق مرحلة الخسوف الكلي ساعة و25 دقيقة تقريبا.

وكشف عن المناطق التي سترى هذا الخسوف والتي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها شمال وشرق أوروبا، أستراليا، آسيا، أمريكا الشمالية، معظم أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، القارة القطبية الشمالية، والقارة القطبية الجنوبية.