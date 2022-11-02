أحد أهالى القليوبية بعد إنشاء مركز طبى بالقرية: كنا نعانى لعالج أولادنا

قال فاروق محمد سعيد من أهالى قرية منشأة الكرام التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى شملت قرى المركز ومن بينها القرية التى يقطن بها، قدمت العديد من الخدمات لأهالى القرية، منها إنشاء مركز طبى متكامل على مساحة كبيرة وأدوار علوية، على عكس الوحدة الصحية القديمة التى كانت تكاد لا تكون تقدم أى خدمة طبية.

وأضاف فاروق، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، لما كان عندنا طفل أو أى شخص يصاب بأى مرض كنا نحتاج لوسيلة مواصلات للانتقال به لمسافة كبيرة والتحرك لمستشفى شبين القناطر المركزى، وكانت معاناة كبيرة خاصة فى الانتقال الليلى بالحالة المريضة، لكن الآن ومع قرب الانتهاء من إنشاء المركز الطبي ستكون كل الخدمات متوفرة".

وتابع أن المبادرة أيضا لم تقتصر على إنشاء المركز الطبي فقط بل تم أيضا إنشاء مجمع خدمات للمواطنين بالقرية، وكذلك وحدة بيطرية، بالإضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحى وإنشاء محطة معالجة، بعدما كانت المنازل قديما عائمة على مياه الصرف الصحى، وكذلك توصيل شبكة الإنترنت، ومدارس جديدة بالقليوبية.