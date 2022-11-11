7 معلومات حول مشاركة الشباب والأطفال لأول مرة فى قمم المناخ.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

حظيت مشاركة ‏الشباب والأطفال لأول مرة في قمم المناخ ، وذلك في قمة المناخ المنعقد حاليا في شرم الشيخ cop27 باهتمام واسعا على المستويين المحلي والعالمى.

لاسيما في ظل الدور الكبير والمستقبل للأطفال تعرفهم بقضايا المناخ وأهمية التعامل مع تلك القضايا مستقبلا وخطورتها علي الكوكب.

1- إقامة هذا الجناح تعكس إيمان الرئاسة المصرية للمؤتمر بأهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي.

2- يساهم فى توعية الأطفال بأزمة المناخ وسبل التعامل معها.

3- مشاركة الشباب لابد ألا تقتصر على إبداء الرأي، بل تتسع لتشمل طرح الحلول والمشاركة في تنفيذها.

4- أهمية إشراك الشباب في صناعة القرار فيما يتعلق بالعمل المناخي لأنهم الأجدر بتقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم.

5- مهمة رواد المناخ هي العمل مع الجهات والأطراف الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك الشباب.

6- هناك اهتماماً بمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم لمشاركة المعرفة وتبادل الآراء وحشد الجميع بلا استثناء خلف العمل المناخي.

7- أهمية توعية الأطفال بأزمة المناخ بصورة مبسطة.