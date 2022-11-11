اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

7 معلومات حول مشاركة الشباب والأطفال لأول مرة فى قمم المناخ.. تعرف عليها

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:00 ص
7 معلومات حول مشاركة الشباب والأطفال لأول مرة فى قمم المناخ.. تعرف عليها قمة المناخ
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حظيت مشاركة ‏الشباب والأطفال لأول مرة في قمم المناخ ، وذلك في قمة المناخ المنعقد حاليا في شرم الشيخ cop27 باهتمام واسعا على المستويين المحلي والعالمى.
 
لاسيما في ظل الدور الكبير والمستقبل للأطفال تعرفهم بقضايا المناخ وأهمية التعامل مع تلك القضايا مستقبلا وخطورتها علي الكوكب.
 
1- إقامة هذا الجناح تعكس إيمان الرئاسة المصرية للمؤتمر بأهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي.
 
2- يساهم فى توعية الأطفال بأزمة المناخ وسبل التعامل معها.
 
3- مشاركة الشباب لابد ألا تقتصر على إبداء الرأي، بل تتسع لتشمل طرح الحلول والمشاركة في تنفيذها.
 
4- أهمية إشراك الشباب في صناعة القرار فيما يتعلق بالعمل المناخي لأنهم الأجدر بتقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم.
 
5- مهمة رواد المناخ هي العمل مع الجهات والأطراف الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك الشباب.
 
6- هناك اهتماماً بمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم لمشاركة المعرفة وتبادل الآراء وحشد الجميع بلا استثناء خلف العمل المناخي.
 
7-  أهمية توعية الأطفال بأزمة المناخ بصورة مبسطة.

المناخ

شرم الشيخ

قمة المناخ

الاطفال

مؤتمر الاطراف

مصر

الامم المتحدة



الموضوعات المتعلقة

وزيرة التنمية المستدامة بالمغرب: نجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ يرفع اسم كل عربى

الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:15 م

الناشطة البرازيلية سيليا نونيس تطالب قمة المناخ بحق النساء فى الحماية البيئية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:17 م

الجامعة العربية تعقد اجتماع حول الحلول المستدامة للأمن الإنسانى فى إطار قمة المناخ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:49 م

الشباب أيقونة قمة المناخ اليوم الخامس بـCOP27.. وزيرة البيئة تفتتح يومى العلم والشباب: مصر تقدم رسالة للعالم بأهمية العلم كسلاح للتصدى لآثار التغيرات المناخية ومطالب مؤتمر شباب للمناخ COY17 تتكامل مع قمة المناخ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة