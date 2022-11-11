64 ألف طالب بجامعة سوهاج يؤدون امتحانات أعمال السنة إلكترونيا

سوهاج - محمود مقبول

أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه نطلقت اليوم فى تمام الساعة الثامنة صباحاً امتحانات أعمال السنة للفصل الدراسى الأول لعدد 64 ألف طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة الكترونياً، وذلك على المنصة التعليمية المخصصة لرفع المقررات الدراسية لطلاب الجامعة.

وآكد عبد الخالق أن الجامعة تحرص علي تطبيق الاختبارات الإلكترونية من أجل تحقيق الجودة فى العملية التعليمية، وخاصة لما تتميز به من دقة و إيجاز ووضوح، إلى جانب التصحيح إلالكتروني الفوري والذي يضمن المصداقية والشفافية للطلاب وتلافى الأخطاء البشرية، وذلك تطبيقاً لمنظومة الجامعة نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية، موضحاً ان هذه ليست المرة الأولى التى يؤدى فيها طلاب الجامعة امتحاناتهم من خلال المنصة التعليمية التى توفرها الجامعة لادارة منظومتي التعليم والتعليم الالكترونى عن بعد، حيث تمت تجربة هذه المنصة فى العام الدراسى الماضى.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تنفيذ الامتحانات الالكترونية تحقق السرعة والشفافية في تنفيذ المنظومة الامتحانية بالأسلوب العلمي الحديث الذي يتواكب مع تطورات العصر رقمياً، مضيفاً بأنه تم فتح غرفة طوارئ على مدار الساعة تحت إشراف الدكتور أحمد مسعود مدير إدارة نظم المعلومات (MIS) بالجامعة لمراقبة ومتابعة سير العمل بالمنصة أثناء تطبيق امتحان اعمال السنة والذي سينتهي في تمام الساعة الثامنة مساءاً، حيث يتم من خلالها الإجابة على كافة أسئلة واستفسارات الطلاب والتعامل مع اية مشاكل تقنية قد تواجههم.

وجدير بالذكر أن رئيس الجامعة قد وجه بعمل تقرير تفصيلى عقب نهاية الامتحان يتضمن كل ما تم أثناء العملية الامتحانية، وذلك للوقوف علي نقاط القوة والضعف والتعرف علي التحديات التي واجهت الطلاب خلال أدائهم للامتحانات.