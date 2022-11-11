وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فى بيان صحفي اليوم، إن عدد المصلين بلغ نحو 60 ألفا من مُحافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وداخل أراضى الـ 48.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، واعتقلت شابا قرب باب حطة بعد الاعتداء عليه، واقتادته إلى أحد مراكزها في المدينة.

وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعوات مقدسية للحشد والمشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة فيه، وشد الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه، دفاعا عنه في وجه مُخططات الاحتلال التهويدية.