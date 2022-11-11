6 نصائح لتقديم الأطعمة الصلبة للأطفال

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن توفر مشاهدة طفلك وهو يتعلم وينمو بعضًا من أكثر اللحظات إرضاءً في الحياة ، فإن الفترة الزمنية من 6-24 شهرًا هي عندما يبدأ الأطفال في بناء أنماط الأكل الصحي وتجربة تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة ، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، يمكن أن تكون هذه الرحلة مرهقة للوالدين عندما يبدأون في التعرف على الأشياء المناسبة لإطعام أطفالهم ومقدارها، غالبًا ما يتساءلون عما هو ومقدار ما هو مناسب لإطعام الطفل ويطلبون التوجيه من الخبراء، وفقا لما نشره موقع " islandernews".

في حين أن كل طفل مختلف ويجب على الوالدين دائمًا الرجوع إلى طبيب الأطفال للتأكد من أن طفلهم جاهز من الناحية التطورية للأطعمة الصلبة ، ضع في اعتبارك هذه النصائح والحيل الست بناءً على الأسئلة المتداولة للانتقال إلى المواد الصلبة من دكتور ويتني كاساريس ، دكتوراه في الطب ، MPH ، استشاري طب الاطفال .

تأكد من أن الطفل جاهز:

يبدأ معظم الأطفال في تناول الأطعمة الصلبة بين 4-6 أشهر من العمر، راقب العلامات التي تشير إلى أن طفلك مستعد لبدء تناول الأطعمة الصلبة مثل التحكم الجيد في الرأس ، والجلوس مع الدعم وابتلاع الطعام بدلاً من دفعه للخارج على ذقنه، لا تقدمي مواد صلبة لطفلك قبل سن 4 أشهر. يمكن لطبيب الأطفال الخاص بك تقديم إرشادات حول الوقت المناسب لطفلك.

التوقيت هو كل شيء:

عندما تقدمين الأطعمة الصلبة لأول مرة ، اختاري لحظة في اليوم يكون فيها طفلك سعيدًا ويقظًا، تميل عطلات نهاية الأسبوع إلى أن تكون أوقاتًا أسهل لبدء الأطعمة الصلبة للعائلات مقارنة بأيام الأسبوع كلما استطعت أن تعيش اللحظة مع طفلك أثناء تجارب الرضاعة الأولى ، كان ذلك أفضل لك وله أو لها.

أطعمي طفلك بألوان قوس قزح:

قدمي للطفل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم المدعمة بالحديد، خلال الأشهر الستة الأولى من رحلة تغذية طفلك ، يمكن أن تجعل الحبوب المهروسة والحبوب المدعمة بالحديد إرضاع طفلك أمرًا مريحًا وبسيطًا، من التفاح والكمثرى إلى الكوسة والقرع والجزر ، يمكن أن يساعد تقديم كمية صغيرة من لبن الأم أو الحليب الاصطناعي قبل الأطعمة الصلبة على ضمان عدم شعور الطفل بالجوع بشكل مزعج.

الإشراف على الطفل:

يجب دائمًا مراقبة الأطفال والجلوس في كرسي مرتفع آمن عند تناول الطعام ، ويجب على الآباء تجنب مخاطر الاختناق مثل العنب الكامل أو المكسرات أو الطماطم الكرز، استخدم ملعقة ناعمة ذات رأس مطاطي وابدأ بتوجيه الملعقة إلى فمه ويدك ويد طفلك على الملعقة.

الأطعمة تناسب مرحلة نمو الطفل:

قدمي كميات صغيرة من الأطعمة المغذية في قطع لينة وسهلة الالتقاط ومناسبة لمرحلة نمو طفلك بالإضافة إلى المهروس عن طريق التحميل المسبق للملعقة مع مهروس طفلك المفضل لإطعامه ذاتيًا.

إعادة المحاولة :

لا يعني مجرد قيام طفلك برفض تجربة الطعام لأول مرة أنه يجب عليك التخلي عنه، يحتاج الأطفال غالبًا إلى تجربة الأطعمة الصلبة عدة مرات قبل أن يعتادوا عليها.