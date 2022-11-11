6 أطعمة لتقليل مخاطر الإصابة بالحساسية الموسمية

كتبت ميرفت رشاد

مع اقتراب فصل الشتاء ، تزداد احتمالية الإصابة بالحساسية أو الأنفلونزا الموسمية، قد يكون التعامل مع انسداد الأنف والسعال وسيلان الأنف والأعراض الأخرى مستهلكًا للطاقة، من الضروري اتخاذ تدابير وقائية لتجنبها تمامًا، بصرف النظر عن الأدوية ، يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة أيضًا في الحد من الحساسية الموسمية، يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا أساسيًا قد تكون الأطعمة في مطبخك هي الحل الصحيح للحساسية الموسمية، وإليك الأطعمة التي ثبت أنها تساعد في منع الحساسية الموسمية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

6 أطعمة يمكن أن تساعدك على الابتعاد عن الحساسية الموسمية:



1. ثمار الحمضيات



ثمار الحمضيات يمكن أن تساعد في منع الحساسية على الرغم من أنها معروفة بتفاقم السعال والأعراض الأخرى هذه الفاكهة غنية بفيتامين سي. الهستامين ، وهي مواد في الجسم تساهم في العديد من أعراض الحساسية بما في ذلك سيلان الأنف والعطس.

2. الأناناس



الفاكهة اللذيذة المعروفة باسم الأناناس مليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C والمنجنيز وإنزيم البروميلين المضاد للالتهابات لسنوات عديدة ، استخدم أطباء العلاج الطبيعي البروميلين كعلاج بديل لمجموعة متنوعة من الأمراض ، بما في ذلك تخفيف الحساسية الموسمية الطريقة التي يعمل بها البروميلين هي عن طريق إذابة البروتينات الجسدية التي تغذي الالتهاب، يساعد هذا الإجراء في تقليل تورم الأغشية المخاطية للجيوب الأنفية ، مما يزيد من الاحتقان المرتبط بالحساسية الموسمية.

3. البصل



البصل وفير في بيوفلافونويدس. وفقًا لدراسات معينة ، يمكن أن تقلل الفلافونويد الحيوي من عدد الخلايا التي تتفاعل مع مسببات الحساسية من خلال العمل كمثبتات للخلايا البدينة ، كما يوضح بيلوري الخلايا البدينة هي المسؤولة عن إطلاق الهيستامين، يبدو أن الكيرسيتين ، وهو مادة بيوفلافونويد معينة ، فعال بشكل خاص في تقليل الالتهاب وتخفيف أعراض الحساسية.

4. التفاح



التفاح وفير في كيرسيتين مثل البصل، إذا كنت تعاني من أعراض حساسية موسمية طفيفة مثل سيلان الأنف والعطس وحكة العين، قد يساعدك هذا الملحق على الشعور بالتحسن، يعمل كيرسيتين كمضاد طبيعي للهستامين، على الرغم من حقيقة أن الكيرسيتين هو أحد مضادات الهيستامين التي تحدث بشكل طبيعي ، إلا أن التحقيقات حول فعاليته في علاج الحساسية أسفرت عن نتائج مختلطة لا تصدق أن الكيرسيتين سيعالج الحساسية من تلقاء نفسه.

5. الكركم



تساعدك إضافة الكركم البسيطة إلى نظامك الغذائي بشكل طبيعي في إدارة الحساسية الموسمية، يمنع الكركمين ، المكون النشط للكركم ، إطلاق الهيستامين في الفئران ، وهو مادة تسبب تفاعلات الحساسية على الرغم من قلة الدراسات البشرية ، إلا أن الكركمين يبشر بالخير في تخفيف أعراض الحساسية الموسمية المزعجة ويضيف نكهة لذيذة للوجبات.

6. الأسماك الدهنية



أوميجا 3 وأوميجا 6 الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) ضرورية لمنع الحساسية، يتم البحث عن أوميجا 3 لمعرفة ما إذا كان بإمكانها مساعدة الصغار الذين يعانون من الحساسية، تعتبر أسماك المياه الباردة بما في ذلك السلمون والماكريل والتونة والسردين مصدرًا جيدًا للأوميجا 3، قد تقلل PUFAs الالتهاب ، والذي يُعتقد أنه يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الحساسية والربو عند الأطفال.