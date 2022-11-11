5 أطعمة تساعدك على نظام غذائي منخفض البوتاسيوم.. منها الباذنجان

كتبت ميرفت رشاد

البوتاسيوم معدن حيوي ضروري لعمل الجسم بشكل متساوٍ، كونه من الإلكتروليتات الأساسية ، فإن البوتاسيوم عنصر غذائي ضروري للغاية للحفاظ على توازن مناسب للسوائل في الجسم، وعمل العضلات بشكل كبير والمساعدة في العديد من الأعصاب التي ترسل إشارات في نظامنا، من تنظيم وخفض مستويات ضغط الدم في الجسم للمساهمة في صحة القلب، يمتزج هذا المعدن بالصوديوم لدعم استقرار PH القياسي في الجسم، الاستهلاك المفرط للبوتاسيوم خطير جدًا على الجسم ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل متعددة بما في ذلك مرض السكري والسكتة القلبية وحصى الكلى والفشل الكلوي، إذا كنت تختار نظامًا غذائيًا منخفض البوتاسيوم ، فهناك عدد كبير من خيارات الطعام الصحية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لاستهلاك محتوى منخفض من البوتاسيوم، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

1. البروكلي



البروكلي من الخضراوات التي تعتبر حيوية للغاية للحفاظ على صحة جيدة بشكل عام، يحتوي البروكلي المطبوخ بشكل خاص على مجموعة رائعة من البروتينات والفيتامينات والمعادن الأخرى التي تبقيك في حالة جيدة، بسبب محتواها المنخفض من البوتاسيوم ، فإن تناول هذه الخضار بكميات معتدلة لا يمكن أن يسبب أي ضرر لصحتك.

2. التفاح



التفاح غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك والصوديوم وهو خيار رائع لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض البوتاسيوم، الاستهلاك المنتظم للتفاح يساعد في موازنة الالكتروليت في الجسم، اجعله نيئًا أو ممزوجًا في العصائر حتى لو كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض البوتاسيوم.

3. التوت



يحتوي التوت الأسود على كمية مناسبة من مضادات الأكسدة التي تحمي نظامنا الداخلي من هجوم الجذور الحرة الضارة من الجسم، غني بالألياف والمنجنيز وفيتامين K و C ، فإن تناول التوت الأسود يعزز صحة القلب ، ويحسن صحة الجهاز الهضمي ، ويقلل من الالتهابات مع زيادة الصحة الإدراكية.

4. الباذنجان



الباذنجان منخفض للغاية في السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ج والحديد وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم وعادة ما يقترح لمن يعانون من مشاكل في الكلى بسبب انخفاض محتواه من البوتاسيوم والصوديوم والفوسفور.

5. الأناناس



الأناناس هو فاكهة غنية بفيتامين سي وهي منخفضة للغاية في محتوى البوتاسيوم ولكنها تحتوي على كميات مناسبة من المعادن الحيوية الأخرى مثل المغنيسيوم التي تعتبر أساسية لاستقرار الإلكتروليت في الجسم، جرب تناول الأناناس النيء عند اتباع نظام غذائي منخفض البوتاسيوم.