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4 خطوات للاستفسار عن خدمات الرد الآلى بوزارة الداخلية.. تعرف عليهم

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 10:03 ص
4 خطوات للاستفسار عن خدمات الرد الآلى بوزارة الداخلية.. تعرف عليهم وزارة الداخلية - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة، أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة للرد الآلى اللحظى على استفسارات المواطنين بشأن الخدمات الإلكترونية التى تقدمها قطاعات وزارة الداخلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى (Chatbot) على بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

 

وللاستفادة من تلك الخدمات يجب اتباع هذه الخطوات..

 

1-الدخول على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg)

 

2- الضغط على شعار الوزارة الموجود أسفل يمين الصفحة والمعنون بتعليق (إضغط هنا للإستفسار عن خدماتنا الإلكترونية والإجابة على أسئلتك)

 

3- يتم كتابة الإستفسار والرد عليه بطريقة آلية بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى ودون أى تدخل بشرى

 

4-  يمكن إختيار نوع الخدمة المراد الإستفسار عنها من القائمة المخصصة لذلك.

 

 

 


وزارة الداخلية

الرد الآلى

خدمة الرد الآلى

الذكاء الاصطناعى



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