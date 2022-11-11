3 أسباب تبعدك عن شرب الشاى الساخن على معدة فارغة

أظهرت دراسة نشرها تشاونج يانج، أستاذ البيولوجيا الكيميائية في جامعة روتجرز الأمريكية، أن الناس قد يعانون من تهيج المعدة بعد شرب الشاى على معدة فارغة.

وتشير الدراسة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المرىء والمعدة نتيجة شرب الشاى الساخن جدًا والذى لا يمكن تحمله لأن المعدة فارغة، كما أن مضادات الأكسدة القوية والبوليفينول الموجودة فى الشاى تؤدى إلى الحموضة.

2. الصداع

يشتكى الناس من الإصابة بالصداع إذا لم يشربوا الشاي بمجرد استيقاظهم لكن ماذا لو كان تناول الشاى هو السبب فى إصابتك بالصداع؟ في مجلة بحثية حول شرب الشاى، ذكرت الكاتبة كارولين إم ماثيوز أن الشاى يمكن أن يسبب الغثيان والصداع، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، حيث يمكن أن يحفز الجهاز العصبى المركزى، مثل الأرق أو الهياج أو الرعشة.