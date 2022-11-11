‏سامح شكرى: أفريقيا تساهم بأقل من 4% من انبعاثات الكربون

كتب: أحمد قنديل

قال سامح شكرى وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، أن القارة الأفريقية تساهم بأقل من 4 % من انبعاثات الكربون، لافتا إلى أن برنامج التكيف يشمل 30 هدفا حتى عام 2030.

وأضاف خلال كلمته فى جلسة "الإسراع من جهود التكيف فى أفريقيا"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27" الذى ينعقد فى مدينة شرم الشيخ: "هناك 4 مليارات نسمة فى العالم متأثرون بتغير المناخ.. وتأتى القارة الأفريقية الأكثر تأثرا بتغير المناخ عالميا".

وتابع وزير الخارجية: "نثمن الدعم الأمريكى للتكيف فى أفريقيا"، مشددا على أن القاهرة ستكون مركزا لدعم التكيف فى أفريقيا.