وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد المحافظة فى جولة مرورية مفاجئة

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة بجولات مرورية موسعة لقيادات المديرية شملت جميع أحياء الإسكندرية و قراها وريفها لمتابعة المساجد والمحافظة على أمنها والتأكد من استقرار الأوضاع فيها والتزامها بأداء رسالتها الدعوية والمجتمعية على الوجه الأكمل.

وتفقد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عزب و قرى وريف إدارتي الرمل والمنتزة وعزب ( أبو سرحة - حرز الله - نعمة الله - الثلاثمائة - البكاتوشي - البحر - محسن - سعد غانم).

كما قام الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بجولة مرورية بريف المنتزه كما قام الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة بجولة مرورية على إدارات (الجمرك - شرق - وسط) كما قام الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام الإدارات بجولة مرورية بإدارة أوقاف شرق.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أن شعب وجمهور الإسكندرية الذي كان على قدر المسئولية وعلى وعيٍ كاملٍ بما يحاك للوطن كما وجه فضيلته الشكر لكافة الجهات المعنية الذين يؤكدون يوما بعد يوم انهم خير اجناد الأرض وأنهم يعشقون تراب وطنهم وان هذه الجمعة تعد صفعة ولطمة قوية على وجه وقفا كل متأمر اثيم يحاول النيل من هذا الوطن مؤكدين اننا جميعا مصطفين خلف قيادتنا السياسية الحكيمة متمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقياداتنا الدينية الواعية الوطنية المخلصة.