اليوم السابع
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وقفة للمصريين بالنمسا تأييدا للرئيس السيسي وتضامنا مع شعب مصر ضد مخططات الجماعات الإرهابية

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 04:48 م
وقفة للمصريين بالنمسا تأييدا للرئيس السيسي وتضامنا مع شعب مصر ضد مخططات الجماعات الإرهابية تظاهرة للمصريين في النمسا
عبد الوهاب الجندى

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نظم عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في النمسا، اليوم الجمعة، وقفة أمام مقر السفارة المصرية في فيينا، أعلنوا خلالها تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وتضامنهم مع شعب مصر ضد مخططات الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في البلاد.
 
وشهدت الوقفة رفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، على أنغام الأغاني الوطنية، فضلاً عن رفع لافتات تحمل تغريدات للسجين علاء عبد الفتاح، تتضمن تهديداته وتحريضه على قوات الشرطة والقوات المسلحة والمصريين، وأكد أبناء الجالية المصرية في النمسا أن "علاء سجين جنائى".
 
ورفض المشاركين في الوقفة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المصري أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء .
 
تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (2)
تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي

 

تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (3)
تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي

 

تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (4)
تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي

 

تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (1)
تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي

 


المصريين في النمسا

الجالية المصرية في النمسا

فيينا

الجالية المصرية في فيينا

السيسي



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