وقفة للمصريين أمام الأمم المتحدة بنيويورك السبت والأحد لدعم الدولة المصرية

كتب أحمد عبد الرحمن

كشفت جاكلين سعد أحد المصريين بالخارج، تفاصيل مظاهرة المصريين بالخارج أمام الأمم المتحدة بنيويورك لدعم الدولة المصرية، قائلة: "إحنا واقفين وهنقف تاني يومى السبت والأحد لغاية ما الدنيا كلها تسمع صوتنا، يعني 3 أيام كمان".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامي جابر القرموطي: "كلنا واقفين مع بعض لأننا بندعم قضاء مصر، ومش هنسمح لأي تدخل أجنبي يتدخل في قضاء مصر، علاء عبد الفتاح محكوم عليه جنائي، مش سياسي".

وتابعت: "حوالي 25 أو 30 شخصا في الوقفة، والعدد سيزيد لأننا كلنا بندعم بلدنا، علاء كان بيحرض على قتل أولاد الجيش والشرطة".