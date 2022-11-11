وقفة للجالية المصرية ببريطانيا: نحن فداء للدولة المصرية ورئيسها ..صور

عبد الوهاب الجندى

أرسلت الجالية المصرية ببريطانيا رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضامن مع الشعب المصرى فى مواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار فى مصر.

ونظم أبناء الجالية المصرية فى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، وقفة شارك فيها المئات حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، وهتفوا بشعارات تضامنية مع القيادة السياسية، وعبروا عن رفضهم التام للتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء.





ورفع المشاركين فى الوقفة لافتات ترفض كل محاولات الإفراج عن علاء عبد الفتاح، مشيرين إلى أنه "سجين جنائى"، كما حملوا لافتات بها تغريدات لعلاء عبد الفتاح حرض خلالها على قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وقفة للجالية المصرية فى بريطانيا



أعلام مصر



دعما لمصر



رفضا للتدخل فى شئون مصر



وقفة للجالية المصرية ببريطانيا (1)



وقفة للجالية المصرية ببريطانيا (2)



وقفة للجالية المصرية ببريطانيا

وقالت إحدى المشاركات فى الوقفة، إنهم يهنئون الرئيس السيسى على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، وهو التنظيم الذى وجه ضربة قاضية لكل دعاة الفوضى، مؤكدة أن وقفتهم تمثل رسالة لشهداء مصر، بأن أرواحكم مع كل المصريين في كل مكان بالعالم، لأنه بدون تضحياتهم لم يكن لمصر أن تحقق كل هذا النجاح.

وقالت المشاركة في الوقفة، إن كل المصريين في الخارج هم فداء للدولة المصرية ورئيسها وللشعب المصرى، في مواجهة كل مخططات الفوضى التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية التي تعانى من إفلاس دفعها إلى استئجار أشخاص بمقابل مادى للوقوف معهم، وقالت: "أحنا مصريين مش بنتأجر".

وعبرت المشاركة المصرية عن شكرها ودعمها للنائب عمرو درويش، ووجهت له رسالة "من هنا من إنجلترا نقول له شكراً، أنت رجل وطنى محترم بكل المقاييس".



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية)