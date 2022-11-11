وفد وزراء ومحافظين الشمال الأرجنتينى يشيد بـ"حياة كريمة": تحسن حياة الملايين

كتب على عبد الرحمن

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، وفد من الوزراء المعنيين بملفات البيئة والطاقة والزراعة والصناعة ومحافظين الشمال الأرجنتينى بحضور السفير الأرجنتينى فى مصر وعدد من قيادات الوزارة، على هامش مشاركة وزير التنمية المحلية فى قمة المناخ العالمية COP27 المنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ.

وفى بداية اللقاء أشار وزير التنمية المحلية إلى العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والأرجنتين فى عدد من المجالات، مشيداً بما حققته تجربتها التنموية خاصة على المستوى الاقتصادى، كما عرض وزير التنمية المحلية عدداً من برامج التنمية المحلية الناجحة فى مصر وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و "برنامج تطوير صعيد مصر".

وأشار اللواء هشام آمنة إلى جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات المصرية بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تبادل الخبرات والتجارب والخبرات المحلية الناجحة فى بين المدن والمحافظات المصرية ونظيرتها الأرجنتينية فى مختلف المجالات والقطاعات التى تهم المواطنين فى البلدين بما يساهم فى مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية ارتباطاً بالقمة الحالية للمناخ بشرم الشيخ COP27 بما تتيحه من مبادرات ورؤى سياسية عبر عنها بكل وضوح الرئيس السيسى فى كلمته الافتتاحية بقمة المناخ والذى أكد خلالها على أهمية التشاركية والمسئولية الدولية الجماعية والالتزام بتنفيذ التعهدات والالتزامات بما يسمح بتغيير الواقع لحماية الكوكب والحياة وإتاحة الفرصة لتنمية حقيقة مستدامة قائمة على احترام البيئة ومساندة استراتجيات الدول النامية وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف مع التركيز على شعار المؤتمر الرئيسى وهو الالتزام بالتطبيق معاُ للالتزامات والتعهدات.

وأشاد الوفد الأرجنتينى بما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، مشيدين بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحسين حياة ملايين المواطنين فى المجتمعات الريفية والمحلية.

وخلال اللقاء استعرض وفد الوزراء والمحافظين الارجنتيين أهم ما تتميز بها كل محافظة ارجنتينية فى إقليم الشمال وكيفية تعظيم الميزات التنافسية بكل محافظة بما يساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى حياة الأسر.

كما عرض وفد الارجنتين أهم الاجراءات التى تم اتباعها للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأشاروا الى عدد من المبادرات التنموية التى تم تنفيذها فى المحافظات الارجنتينية والتى تتشابه مع المبادرة المصرية " حياة كريمة " والتى تعتبر تجربة تنموية رائدة وجيدك.

واستعرض الاجتماع بعض مقترحات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات والمدن الارجنتينية والمصرية ودراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن العديد من جوانب التعاون وعلى رأسها التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر المحلية والتسويق الزراعى للمنتجات فى القرى والمدن وتسهيل وصولها للأسواق بالإضافة الى توقيع اتفاقيات توأمة بين المحافظات المصرية والارجنتينية وكذا كيفية تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات والمدن المصرية فى مجالات السياحة والزراعة.