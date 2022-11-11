وزير الأوقاف: المصريون صف واحد خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم ولا عزاء لدعاة الفوضى

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": المصريون صف واحد خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم ولا عزاء لدعاة الفوضى".

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في وقت سابق:" مؤتمر المناخ أظهر بوضوح صورة مصر الحضارية وتاريخها العظيم وحاضرها الراهن في التسامح الديني والإنساني وفق شهادات قادة العالم".

كما قال جمعة فى تدوينة سابقة اليوم:" قدرة مصر على جمع قادة العالم بمدينة شرم الشيخ بصورة غير مسبوقة أبهرت العالم وأظهرت القدرة والمكانة الحقيقة لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .. مصر دولة عظيمة نفخر بالانتماء إليها .. تحيا مصر".