وزيرة التخطيط: مصر أدركت مبكرا أهمية مواجهة التغيرات المناخية

شرم الشيخ- أسماء نصار

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن مصر أدركت مبكرا الى اهمية مواجهة التغيرات المناخية وادرجتها ضمن رؤيتها مصر 2030 حيث دمجت البعد البيئى فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية .

وأضافت السعيد فى الجلسة التى نظمها البنك التجارى الدولى مصر CIB حول دور المؤسسات المالية فى إزالة الكربون القطاعى وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ أن الدولة اطلقت مشروعها الهام حياة كريمة والذى تم من خلاله دمج البعد البيئى فى عملية تطوير وتأهيل شاملة بقرى مصر ليس ذلك فقط.