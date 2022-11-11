وزيرة البيئة تسلم الفائزين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" دراجات هوائية.. صور

شرم الشيخ منال العيسوي

بدأت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، بداية اليوم السادس لفاعليات قمة المناخ بتسليم الفائزين دراجات هوائية بالمنطقة الخضراء فى إطار مسابقة وزارة البيئة " صحتنا من صحة كوكبنا " .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أطلقت مسابقة بيئية شهرية على الموقع الالكترونى للوزارة، وقد شملت المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والامراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة امراض الحساسية، حيث تتضمن المسابقة سؤلا شهريا يقوم المتسابق بالاجابة عليه على الموقع الالكترونى للوزارة ويتم تقيم الإجابات من خلال وزارة البيئة والاعلان عن الفائزين .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجوائز شملت توزيع 2000 دراجة هوائية مقدمة على الفائزين، وتتضمن شروط المسابقة ان تكون الفئة العمرية من 12 إلى 30 سنة والاجابة على السؤال مرة واحدة فقط واستيفاء البيانات المطلوبة بوضوح.

وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ أن مثل هذه النوعية من المسابقات تساعد فى زيادة الوعى البيئى بقضايا تلوث الهواء والمناخ، لذلك قامت الحكومة المصرية بالعديد من الجهود للحفاظ على جودة الهواء تحت رعاية وزارة البيئة، وزيادة الوعى بالتلوث وتأثيره على النطاق الصحى، وتساعد هذه الحملات فى توفير 0.2 مليون كجم من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون السامة، كما تساعد مثل هذه المسابقات المواطنين والمرضى فى ارتفاع الوعى بالتأثيرات السلبية لتلوث الهواء على صحتهم.