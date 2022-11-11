هاشتاج "محدش نزل" يتصدر ترند "تويتر" وسخرية من فشل دعوات الإخوان

كتب محمد شعلان

تصدر هاشتاج "محدش نزل" ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالتزامن مع دعوات الاخوان التخريبية للتظاهر في يوم الجمعة 11 نوفمبر الحالي.

وتفاعل رواد موقع المدونات المصغرة "تويتر"، مع الهاشتاج بالسخرية من دعوات تنظيم الإخوان للتظاهر، وسط إفشال المصريين لدعوات الإخوان التخريبية بإثارة الفوضى في شوارع مصر.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية قد رفعت شعار إثارة البلبلة والفوضى لزعزعة استقرار الوطن، والنيل من أمنه، لكن جميع محاولاتها البائسة فشلت فشلًا ذريعًا في ظل تزايد الوعى المصرى وثقته فى قيادته السياسية الحكيمة.

وأحدث محاولاتها، الترويج إلى أكاذيب وشائعات وإدعاءات حول اندلاع مظاهرات في شوارع مصر، مساء الخميس، حيث استهدفت تضليل المصريين وحاولت إثارة البلبلة والفوضى في البلاد، إلى جانب محاولة التشكيك والوقيعة بين الشعب وقياداته.