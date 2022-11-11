نقلة حضارية كبيرة.. تعرف على مشروعات النقل الجارى تنفيذها

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادى النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلومتر وعدد 13 محطة.

كما يتم استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلى منصور– امبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46.5 كيلو متر ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى (6 أكتوبر – الفسطاط) بطول 19 كيلومتر بعدد 17 محطة.

ويتم تنفيذ مشروع انشاء الخط السادس لمترو الانفاق (الخصوص – المعادى الجديدة) بطول 35 كم، وجارى تنفيذ الخط الأول والثانى للمترو من حيث تطوير السكة والأنظمة والوحدات المتحركة وتطوير المحطات.

ومشروع الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائرى وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.

ومشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21,7 كيلومتر، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر، وكذلك إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط (الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 675 كيلومتر - الخط الثانى (الفيوم / بنى سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر - الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كيلومتر).