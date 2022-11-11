اليوم السابع
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الجمعة، 11 نوفمبر 2022 03:54 م
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نقابة العلاج الطبيعى: 2000 جنيه دعم للأعضاء للحصـول على دبلـوم الـعـلاج الوظائفى

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 03:53 م
نقابة العلاج الطبيعى: 2000 جنيه دعم للأعضاء للحصـول على دبلـوم الـعـلاج الوظائفى النقابة العامة للعلاج الطبيعى - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابـة العامـة للعلاج الطبيعي، عن اتخاذها قرارا بتقديم الدعم المالي مساندة منهـا، وتحقيق أهدافها لدعم أعضائها الذين لديهم رغبـة فـي التسجيل والحصـول على درجـة دبلـوم الـعـلاج الوظـائـفـي مـن الهيئـة العامـة للمستشفيات والمعاهـد التعليمية.
 
وأشارت النقابة، إلى أن مـن يرغـب مـن الأعضاء على مستوى الجمهورية، عليه التقدم لمـلـئ الطلـب المـعـد لذلك للنقابـة حـتـي تقـوم بإتخـاذ الاجراءات اللازمـة نـحـو مسـاندتهم ودعمهـم وذلك تشجيعاً لهم بقيمـة مبلـغ (2000 جنيـه) لدرجـة الـدبلوم علـي أن يقـدم
المستند لحصوله على درجة الدبلوم.
 
 
نقابه العلاج الطبيعى
نقابه العلاج الطبيعى

 


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دبلوم الـعـلاج الوظـائـفـى

نقابة العلاج الطبيعى

المعاهد التعليمية



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