نقابة العلاج الطبيعى: 2000 جنيه دعم للأعضاء للحصـول على دبلـوم الـعـلاج الوظائفى

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابـة العامـة للعلاج الطبيعي، عن اتخاذها قرارا بتقديم الدعم المالي مساندة منهـا، وتحقيق أهدافها لدعم أعضائها الذين لديهم رغبـة فـي التسجيل والحصـول على درجـة دبلـوم الـعـلاج الوظـائـفـي مـن الهيئـة العامـة للمستشفيات والمعاهـد التعليمية.

وأشارت النقابة، إلى أن مـن يرغـب مـن الأعضاء على مستوى الجمهورية، عليه التقدم لمـلـئ الطلـب المـعـد لذلك للنقابـة حـتـي تقـوم بإتخـاذ الاجراءات اللازمـة نـحـو مسـاندتهم ودعمهـم وذلك تشجيعاً لهم بقيمـة مبلـغ (2000 جنيـه) لدرجـة الـدبلوم علـي أن يقـدم

المستند لحصوله على درجة الدبلوم.