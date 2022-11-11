ميناء دمياط تستقبل 17 ألف طن غاز مسال اليوم

دمياط - فريق المحافظات

أستقبل ميناء دمياط اليوم، 10 سفن متنوعة، بينما غادره 10 سفن، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.



كما استقبلت الميناء أيضا ناقلة الغاز "PORTOVENERE" والتى ترفع علم سنغافورة و يبلغ طولها 215 مترا و بعرض 33 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 17 ألف طن من الغاز المسال.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12284 طن تشمل : 9200 طن يوريا و 2271 طن حديد و 813 طن بضاعة متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53558 طن تشمل : 10173 طن قمح و 3000 طن زيت طعام و 6000 طن كسب صويا و 7520 طن خردة و 990 طن رخام و 5937 طن ابلاكاش و 616 طن خشب زان و 2000 طن فول و 4525 طن حديد و 12399 طن ذرة و 1447 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 398 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 227 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 18 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1454 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 165480 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138895 طنا.



كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بضائع بحمولة إجمالية بلغت 3630 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4662 شاحنة.



