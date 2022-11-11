مياه المنوفية: تنفيذ برنامج الموارد المائية وعلاقتها بتغير المناخ

وأكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى وصقل مهارات العاملين ضمن خطة التدريب الداخلي بالشركة.

وأضاف، أن الخطة التدريبية شملت تدريب العاملين علي برنامج sampling بهدف التعرف على طريقة جمع العينات الكيماوى والبكتيريولوجى وإجراءات حفظ العينات لحين تحليلها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند إجراء جمع العينات .

وقال ، تم تنفيذ دورة المسار الوظيفى عن أساسيات المعالجة ومكونات المحطة للتعرف على الخصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للمياه والتعرف ومراحل تنقيه المياه وانواع المصافى وانواع احواض الترسيب والشروط الواجب توافرها فى المواد المطهرة وخصائص الكلور وكذلك النظم الهندسية لتغذية الشبكات بمياه الشرب .

وشهد، مركز التدريب تنفيذ دورات تدريبية عن اجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات والهدف منها هو التعرف على اجهزة قياس المؤشرات القياسية واجهزة قياس الخواص الفيزيائية والخصائص الطبيعية والكيماوية وانواع المحطات وطرق التنقية وانواع المحابس والمواسير وكذلك دورة المسار الوظيفى عن مشاكل التشغيل للتعرف على مشاكل التشغيل بالمآخذ والخطوات الواجب مراعاتها عند التشغيل ومشاكل التشغيل فى المروقات .

كما تم تدريب العاملين على إجراء العمليات الحسابيه باستخدام برنامج الاكسيل وعمل رسومات بيانيه توضح النتائج باستخدام نموذج لتقرير ما وكيفيه طباعه التقارير بشكل واضح بناء على حسابات دقيقه والقدره على تحويل النظام الورقي بالادارات الى نظام الكتروني باستخدام برنامج الاكسل.

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية برنامجا تدريبيا بعنوان "الموارد المائية وعلاقتها بتغير المناخ والتنمية المستدامة" نحو رؤية مصر 2030 تناولت معنى التغييرات المناخيه و التنميه المستدامة و علاقتهم بعضهم البعض ، أهداف التنميه المستدامة و تأثير التغير المناخي عليها، العلاقة بين التنمية المستدامة والمياه الصحية والنظافة الصحية وأنواع موارد المياه وكيفية إدارتها ومواجهة الفقر المائي والتغير المناخي والاحتباس الحراري وأثره في تحقيق التنميه المستدامة.