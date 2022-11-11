اليوم السابع
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مواطن من كفر الشيخ: المشروعات العملاقة أخرجت مصر من الظلام للنور.. فيديو

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 09:00 ص
مواطن من كفر الشيخ: المشروعات العملاقة أخرجت مصر من الظلام للنور.. فيديو عزيز جمال القلا من مدينة الحامول بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال عزيز جمال القلا، من مدينة الحامول بكفر الشيخ، إننا نسير فى الجمهورية الجديدة ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بإنشاء 22 مدينة جديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية، وإقامة 3 محطات كهرباء، ومحطة كهرباء البرلس، والعاصمة الإدارية وبني سويف.
 
وأضاف "القلا" أن هناك منح إلهية تحمي مصر، موجها حديثه للمواطنين قائلا: إننا لا نسمح لأهل الشر الذين يقبضون بالدولار، والذين لا يرون الإنجازات في كل القطاعات والمحافظات بالمساس بالبلد، موجها حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسى: "يا ريس نحن نعيش فى أمن وأمان ولا نخاف على مصر تحت رعاية الله ثم وجودك وجيشنا وشرطتنا".
 

كفر الشيخ

محطات كهرباء

البرلس

بني سويف

العاصمة الادارية



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