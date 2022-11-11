مواطن من كفر الشيخ: المشروعات العملاقة أخرجت مصر من الظلام للنور.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال عزيز جمال القلا، من مدينة الحامول بكفر الشيخ، إننا نسير فى الجمهورية الجديدة ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بإنشاء 22 مدينة جديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية، وإقامة 3 محطات كهرباء، ومحطة كهرباء البرلس، والعاصمة الإدارية وبني سويف.

وأضاف "القلا" أن هناك منح إلهية تحمي مصر، موجها حديثه للمواطنين قائلا: إننا لا نسمح لأهل الشر الذين يقبضون بالدولار، والذين لا يرون الإنجازات في كل القطاعات والمحافظات بالمساس بالبلد، موجها حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسى: "يا ريس نحن نعيش فى أمن وأمان ولا نخاف على مصر تحت رعاية الله ثم وجودك وجيشنا وشرطتنا".