مواطن من ذوى الهمم: الجمهورية الجديدة اهتمت بالناس ومكنت الشباب.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مصر فى الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

وقال عطية محمد، من ذوى الهمم، موظف بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إنه سعيد بأنه بعيش فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أنه كل يوم يستيقظ على مشروع جديد فى كل اتجاه، فى الطرق والصحة والتعليم والإسكان، مشيراً إلى أن الجمهورية الجديدة اهتمت بالمواطنين ومكنت الشباب.

وأضاف عطية محمد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس يهتم بفئتين، بذوى الهمم، وبالشباب، ويشارك الشباب فى كل المؤتمرات، مؤكداً أنه يؤيد الرئيس منذ 2014، وسيظل يؤيده لآخر يوم فى عمره، و100 مليون مواطن معاك يا ريس.