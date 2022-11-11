مواطن من الأقصر: حياة كريمة أحدثت تطورات كبيرة فى القرى

وقال الفنان الأقصرى محمود جمعة، لـ"اليوم السابع"، إنه بحكم عمله فى إحياء حفلات الزفاف والمناسبات يرى بعينيه ما يحدث فى أرض مصر من تطوير كبير فى شبكة الطرق التى أصبحت عالمية واختصرت المسافات الطويلة على المسافرين، حيث إنه يزور محافظات مصر من الإسكندرية لأسوان، ويسافر دائما بحكم تحركاته وفخور بما يحدث على أرض مصر من تطوير كبير برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويضيف المطرب الأقصرى أنه كل قرية أو نجع يزوره فى محافظات مصر يلمس بنفسه، المشروعات القومية التى تجرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، حيث إن القرى التى يزورها يجد فيها وصول شبكات مياه وصرف صحى وتطوير الكهرباء وأعمدة الإنارة بجانب مبانى جديدة للخدمات المتكاملة، وكذلك وحدات ونقاط إسعاف وشرطة وتطوير لم يشاهده طوال السنوات الطويلة قبل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الفنان الأقصرى محمود جمعة أغنية فى حب مصر يقول في كلماتها ما يلي:- "لف فى كل الدنيا دي مش هتلاقي زي بلادى.. حب البلد فى عروقنا وارثينه من أجدادي.. مطرح ما تمشي هتلقي عمال بتسعي وتشقي وبضحكة صادقة ورايقة كله بنصيبه راضي.. هتلاقي دكاترة وعلماء أبطال وليهم كلمة بيسدوا وقت الأزمة بحماس يا ناس مش عادي.. مصر عمرانة بشرطة وجيش وشباب أملنا كتير فيهم.. رئيس ووزير ظابط وشاويش شايلين بلدنا فى عينيهم.. تسلم رجالها السدادة فى قلوبنا كاتبين أساميهم وتعيش مصر الولادة والبعدا الله يخفيهم".

وأوضح المطرب الصعيدى أنه بدأ رحلة الفن والأغاني التراثية والشعبية الصعيدية منذ 27 عاماً، حيث بدأ طريقه بتعلم "فن الكف الصعيدي" الفن الأشهر فى جنوب الصعيد، ويقدم خلاله أغاني تراثية وكلمات ارتجالية عن الأمور التي يختارها الشباب خلال الاحتفالية من حفل زفاف وحفلات متنوعة، حيث تعلم الفن الشعبى الصعيدى من كبار نجوم الصعيد، ومنهم "أحمد برين وأحمد العجوز ورشاد عبد العال" وغيرهم من كبار المطربين التراثيين فى صعيد مصر.

وأكد جمعة أنه يحمل على كتفيه فى تلك السنوات هم الفن الشعبي التراثي الصعيدي ويقدمه في مختلف الحفلات والفعاليات بقصور الثقافة ومراكز الشباب والحفلات الخاصة بالمواطنين من حفلات زفاف وموالد وغيرها فهو اللون الصعيدي الأصيل الذي يعشقه الصعايدة فى مختلف أرجاء مصر، حيث إنه يتم تنظيم حفلات "الكف الصعيدى" بحركات للشباب الحضور تهز كيان الجسد وتتمايل أجسادهم يميناً ويساراً، ويتجمعون في صفوف جانبية لتحية القائد والفنان والبدء فى الحركات والرقص والتصفيق بحركات لا تختلف مع مرور السنين وذلك على أنغام فن "الكف الصعيدى"، وهو الفن الذي يعتبر من الموروثات الشعبية الأصيلة فى محافظات الأقصر وقنا وأسوان جنوب مصر، حيث يتهافت أبناء المحافظات الثلاث على حجز نجوم فن الكف الصعيدى فى الأفراح والليالى السعيدة والموالد والاحتفالات المختلفة.